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Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам байк-фестиваля.
Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стал 11-м из тех, что проводятся на Крымском полуострове. Российский лидер посещал фестиваль в Севастополе, когда приехал на шоу на трайке «Харлей Дэвидсон». В августе 2011 года Президент снова возглавил колонну байкеров за рулем трайка на фестивале в Новороссийске.
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Политика , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Ночные волки , Республика Крым , Севастополь
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