Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам байк-фестиваля.
Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стал 11-м из тех, что проводятся на Крымском полуострове. Российский лидер посещал фестиваль в Севастополе, когда приехал на шоу на трайке «Харлей Дэвидсон». В августе 2011 года Президент снова возглавил колонну байкеров за рулем трайка на фестивале в Новороссийске.