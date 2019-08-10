Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен новый посол Греции в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новым послом Греции в России станет Катерина Насика, сообщил источник в правительственных кругах страны.
Решение о назначении было принято на заседании правительственного совета Греции по внешней политике и обороне, передает РИА «Новости».
Насика была представителем Греции в Международной организации гражданской авиации IKAO в Канаде.
В данный момент послом Греции в Москве является Тасия Афанасиу. Она в начале июля вручила верительные грамоты президенту России.
Афанасиу на дипломатической службе с 1984 года, работала в посольствах Греции в Венгрии, Албании, Ватикане. Была послом в Сирии и Польше.
В 2015 году возглавила дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса. В 2017 году назначена послом Греции в Италии.
Посол Греции в Москве по совместительству представляет страну в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.
Напомним, в августе 2018 года стало известно, что Греция отзывает посла из Москвы. До этого Афины приняли решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум дипработникам.
Отмечалось, что смена посла не связана с обострением двусторонних отношений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе Медведев озвучил позицию России по задержанию Атамбаева Американский дипломат вызван МИД России
Комментарии
Политика , В мире , РИА Новости , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о провокациях на митинге в Москве
США! В РФ назвали виновных в сибирских пожарах139
Под Донецком шахтеры протестуют третьи сутки1
Появились подробности о плохом здоровье Горбачева60
Мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии75
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение