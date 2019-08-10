Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: США не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки 

Российская Газета + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты до сих пор не принесли Японии извинения за "страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки". По ее словам, ни один из президентов США не принес полномасштабных извинений за атомные удары так, как это стоило бы сделать.
Эти заявления, отмечает ТАСС, Захарова озвучила на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Напомним, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, ставшие единственным случаем применения боевого ядерного оружия против гражданских лиц в мирное время, произошли шестого и девятого августа 1945 года. В результате погибли более 200 тысяч человек, еще сотни тысяч стали инвалидами. Вашингтон, который обосновал атаки в 1945 году необходимостью ускорения капитуляции "милитаристской Японии", по-прежнему отказывается признавать свою ответственность за эти чудовищные бомбардировки.
По словам Захаровой, Соединенные Штаты сознательно шли на массовое уничтожение гражданского населения Японии, а особый цинизм этому придает тот факт, что созданный в Вашингтоне весной 1945 года Комитет по выбору целей отказался от точечных атак на японские военные объекты.
Официальный представитель МИД России отметила тот факт, что в двух странах отношение к бомбардировке японских городов под влиянием американской пропаганды преподносится не в качестве исторической правды, а посредством настоящей политической конъюнктуры. Это приводит к тому, что в Японии крайне строго соблюдается запрет и тщательно замалчивается информация о том, какая именно страна осуществила бомбардировки и на каком государстве лежит вина за бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан
"Историческая правда принесена в жертву военно-политическому союзу двух стран", — заключила Захарова.
Российская Газета: последние новости
Медведев: Москва продолжит оказывать поддержку Бишкеку Советник-посланник посольства США вызван в МИД России ЦИК приостановил рассмотрение жалобы Галяминой из-за ее обращения в суд
Комментарии2
Политика , В мире , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»16
С России хотят стребовать старые долги27
США обвинили в применении оружия против РФ80
«Росатом» раскрыл причину взрыва на полигоне24
Стало известно о плохом здоровье Горбачева60
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение