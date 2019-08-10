Захарова: США не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки

Эти заявления, отмечает ТАСС, Захарова озвучила на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Напомним, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, ставшие единственным случаем применения боевого ядерного оружия против гражданских лиц в мирное время, произошли шестого и девятого августа 1945 года. В результате погибли более 200 тысяч человек, еще сотни тысяч стали инвалидами. Вашингтон, который обосновал атаки в 1945 году необходимостью ускорения капитуляции "милитаристской Японии", по-прежнему отказывается признавать свою ответственность за эти чудовищные бомбардировки.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты сознательно шли на массовое уничтожение гражданского населения Японии, а особый цинизм этому придает тот факт, что созданный в Вашингтоне весной 1945 года Комитет по выбору целей отказался от точечных атак на японские военные объекты.

Официальный представитель МИД России отметила тот факт, что в двух странах отношение к бомбардировке японских городов под влиянием американской пропаганды преподносится не в качестве исторической правды, а посредством настоящей политической конъюнктуры. Это приводит к тому, что в Японии крайне строго соблюдается запрет и тщательно замалчивается информация о том, какая именно страна осуществила бомбардировки и на каком государстве лежит вина за бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан