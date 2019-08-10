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США обвинили в применении против России климатического оружия 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН «Москва»
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал причину аномально холодного июля и начала августа этим летом.
По его мнению, против России могло быть применено климатическое оружие, надолго испортившее погоду в Москве.
"Я думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве", — заявил Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
При этом политик назвал и организатора климатической атаки. По его словам, это дело рук Вашингтона, так как Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении.
Журавлёв подчеркнул, что это не шутка, и призвал серьёзно и правильно отнестись к данной информации.
Ранее News.ru писал о том, что многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.
9 августа больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями.
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Политика , В мире , Алексей Журавлев , МЧС , Госдума , Москва , США
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