Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

«Готовы напомнить, что именно наша страна пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида. (…). США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. Именно уверенность в безнаказанности порождает такие трагические события», — говорится в заявлении российского дипломатического представительства.

Там добавили, что Вашингтон «не спешит призвать подопечных в Тбилиси признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии», а продолжает в русофобском подходе безосновательно обвинять Россию.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находилось 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев , занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

По данным Минобороны, озвученным в феврале 2009 года, в ходе конфликта погибли 64 российских военнослужащих, еще 283 были ранены. Издание «Военное обозрение» сообщило, что потери российского миротворческого батальона составили 10 человек убитыми и два пропавшими без вести. Многие из тех, кто находился в городке миротворцев, получили ранения разной степени тяжести.

С 14 по 16 августа лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.