В МИД назначили главу департамента по новым вызовам и угрозам

"Приказом по министерству иностранных дел Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз", — сообщает МИД.

Тарабрин работает в системе внешнеполитического ведомства с 1979 года. Был, в том числе, заместителем директора правового департамента, послом в Габоне, послом по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества. С 2017 года по июль 2019 занимал должность директора Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.