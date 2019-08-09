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В МИД назначили главу департамента по новым вызовам и угрозам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МИД РФ
Директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ назначен Владимир Тарабрин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее эту должность занимал Илья Рогачев, который недавно был назначен послом России в ЮАР.
"Приказом по министерству иностранных дел Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз", — сообщает МИД.
Тарабрин работает в системе внешнеполитического ведомства с 1979 года. Был, в том числе, заместителем директора правового департамента, послом в Габоне, послом по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества. С 2017 года по июль 2019 занимал должность директора Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
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Политика , Владимир Тарабрин , Илья Рогачев , МИД , ЮАР
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