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В Крыму прокомментировали ситуацию с поднятием флага Украины в Судаке 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал действия украинских националистов, которые подняли в Судаке флаг Украины.
Как считает Черняк, это «провокация чистой воды».
«К тому же они шли на провокацию, понимая, что не понесут за неё серьёзной ответственности — в России не сажают за украинский флаг», — заявил он.
По его словам, Крым не вернётся на Украину, и этот вопрос закрыт окончательно.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление избранного депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия стала «воюющей стороной» после воссоединения с Крымом.
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Политика , Олег Волошин , Алексей Черняк , Сергей Цеков , Совет Федерации , Верховная Рада , Республика Крым , Судак
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