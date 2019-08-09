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Путин позитивно оценил работу властей Вологодской области по развитию инфраструктуры 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу властей Вологодской области по развитию инфраструктуры региона.
"У вас в целом неплохо идет работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы", — заявил глава государства в беседы с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
Глава региона напомнил, что ранее на одном из заседаний Государственного совета было предложено разработать комплексную схему транспортного движения по крупным городам РФ. Так, в Вологде, по его словам, разработан проект малого транспортного кольца, для того чтобы вывести транспорт из центра города.
"Сейчас два существующих моста через реку Вологда не справляются с транспортным потоком, транспорт идет через центральную площадь, мимо Софийского собора и Вологодского кремля. Поэтому мы приступаем к проектированию и строительству нового моста через реку Вологда по улице Некрасова", — пояснил Кувшинников.
По его словам, в декабре заканчивается проектирование моста, и со строительством подходов начнется строительство малого транспортного кольца в региональной столице.
"Просим поддержать реализацию этого проекта. На сегодняшний день Министерство транспорта нас поддерживает и готово выделить нам софинансирование, которое мы обеспечим в рамках федерального проекта "Развитие транспортной системы", — обратился губернатор к главе государства.
Он добавил, что на первом этапе потребуется порядка 8 млрд рублей на строительство моста и подходов, эти средства планируется выделить за 4 года, в том числе и из областного бюджета.
Кувшинников также доложил президенту о ходе работы по расширению федеральной трассы А114 от Вологды до Череповца. Он рассказал, что расширение этой трассы начали еще в 2008-2010 годах, и попросил у президента "поддержки по поэтапному расширению этого инфраструктурного проекта".
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Политика , Олег Кувшинников , Владимир Путин , Минтранс РФ , Вологодская Область
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