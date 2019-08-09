Памфилова предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг

В беседе с журналистами в пятницу после заседания ЦИК она обратила внимание на необходимость задействовать цифровые методы для сбора подписей избирателей кандидатами, что позволит делать это "не выходя из дома".