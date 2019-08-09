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Памфилова предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предлагает задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы в РФ.
В беседе с журналистами в пятницу после заседания ЦИК она обратила внимание на необходимость задействовать цифровые методы для сбора подписей избирателей кандидатами, что позволит делать это "не выходя из дома".
"Можно через портал госуслуг и так далее. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным", — подчеркнула Памфилова.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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