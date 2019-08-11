Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.

"Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", — говорится в поздравлении Путина.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа.

В прошлом году в Москве и Подмосковье Курбан-байрам отпраздновали 320 тысяч мусульман.