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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам 

Газета.Ru + ещё 51 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.
"Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", — говорится в поздравлении Путина.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа.
В прошлом году в Москве и Подмосковье Курбан-байрам отпраздновали 320 тысяч мусульман.
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