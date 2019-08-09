Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские чиновники решили потратить миллион на мытье мраморных полов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Frank May / Globallookpress.com
Хозяйственное управление правительства Новосибирска планирует выделить 1,35 миллиона рублей на шлифовку и полировку мраморных полов в здании областной администрации. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на документы госзакупки.
Исполнителю работ предстоит отшлифовать и отполировать поверхность пола общей площадью 623 квадратных метра в коридоре второго этажа здания на Красном проспекте, 18. Стоимость обработки одного квадратного метра пола, таким образом, составит 2,167 тысячи рублей. Подрядчику также придется заделать трещины в покрытии. Финансировать работы будут из средств областного бюджета.
Кроме того, на сайте госзакупок проходит конкурс на очередной ремонт окон в здании администрации. Начальная цена контракта, по данным портала, — 2,85 миллиона рублей. Это третий подобный заказ за год. Новосибирское правительство также выделило 700 тысяч рублей на обновление пешеходных дорожек в своей загородной резиденции, а в 2018-м там же ремонтировало крыльцо коттеджа за 3,5 миллиона рублей и пешеходные дорожки за 4,5 миллиона, уточняет «Тайга.инфо».
Рыночные цены на услуги по полировке мраморных полов в Новосибирске, судя по объявлением в интернете, начинаются от 400-500 рублей за квадратный метр.
В марте текущего года хозуправление законодательного собрания Новосибирска заказало посудомоечную машину стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Депутаты потребовали, чтобы машина использовала только холодную воду и отмывала почти две тысячи тарелок в час.
Последние новости
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами
Комментарии
Политика , Тайга.инфо , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вопреки запрету впустила самолет РФ
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией1
В Раде заявили о «войне с Россией» из-за Крыма9
В Киеве задумались о способах развала России54
Адвокаты Атамбаева обратятся к Гаагскому суду3
Видео
07:22
Пользователи хотят LITTLE BIG на Евровидении 2020
Шоу-бизнес
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение