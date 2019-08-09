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В Москве напали на депутата Госдумы, выступающего за отмену ЕГЭ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Во время встречи с избирателями в районе Бирюлево было совершено нападение на депутата Госдумы, замглавы комитета по образованию и науке Бориса Чернышова. Компания молодых людей, возраст которых не превышал 20 лет, попыталась отобрать у парламентария его удостоверение, а также приставала к сотрудникам штаба.
«Приставали к девушке, работающей в моем штабе, стали толкать моего помощника. Я в это время стоял спиной, разговаривал с избирателями. Когда я подошел к ним, они стали вырывать удостоверение», — рассказал «URA.RU» Чернышов. Он отметил, что на место вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться.
Помошник депутата Никита Ганжа добавил, что Чернышов написал заявление в полицию. «Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной Думы. Сейчас ждем реакции полиции», — отметил помощник парламентария. «Это была история о том, как по хамски себя люди ведут по отношению к другим. Мне даже на за себя обидно, а ребята из моего штаба распереживались», — подчеркнул парламентарий.
В марте прошлого года Чернышов был в числе депутатов, которые выступили за отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он считает, что ЕГЭ направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий. «Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — заявлял депутат.
Впрочем, нападение компании хулиганов он не связывает со своей профессиональной деятельностью. «Люди, которые были там, они не сдавали ЕГЭ» — предположил парламентарий.
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Политика , Образование , Происшествия , Борис Чернышов , Госдума , Москва
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