МИД РФ: антироссийская истерия Тбилиси и Запада не способствует стабильности на Кавказе

Грузия и западные страны не смогли извлечь уроки из трагических событий августа 2008 года на Кавказе, а нагнетание антироссийской истерии не приближает регион к миру и стабильности. Об этом говорится в комментарии МИД РФ , распространенном в четверг к 11-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии в Южной Осетии

"Вызывает сожаление, что ни в Грузии, ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года. Вместо того, чтобы прилагать усилия, нацеленные на преодоление груза прошлого, содействовать установлению добрососедских отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, официальный Тбилиси и активно его поддерживающие западные столицы по-прежнему нагнетают антироссийскую истерию, занимаются накачкой региона вооружением и бесцеремонным втягиванием Грузии в НАТО. Все это — тупиковый путь, который никоим образом не приближает регион к миру, стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что Россия прилагает и будет прилагать усилия, направленные на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой.

"Мы всегда подчеркивали, что первым шагом в этом направлении должно стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Еще раз призываем грузинскую сторону, а также наших западных партнеров признать сложившиеся в Закавказье геополитические реалии", — указывается в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что и Абхазия, и Южная Осетия состоялись как суверенные государства со всеми атрибутами государственности. В МИД РФ отметили, что Россия активно взаимодействует с молодыми закавказскими республиками, оказывая при этом масштабную финансовую помощь, в том числе в рамках инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию. "Политика России носит абсолютно прозрачный характер и нацелена на развитие взаимовыгодных связей с партнерами, на укрепление доверия и взаимопонимания", — подчеркнули в дипведомстве.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.