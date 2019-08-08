Медведев озвучил позицию России по задержанию Атамбаева

Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, Киргизия — партнер России, передает РИА «Новости».

Медведев также выразил надежду, что задержание Атамбаева не создаст неблагоприятный фон для работы Межправсовета ЕАЭС

В Киргизию в четверг вечером прибыл премьер Медведев, чтобы принять участие в работе Межправсовета. Также он должен встретиться с президентом и премьером Киргизии.