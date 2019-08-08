Происходящее в Киргизии с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, однако Россия не может относиться к этому безучастно, заявил премьер России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, Киргизия — партнер России, передает РИА «Новости».
Медведев также выразил надежду, что задержание Атамбаева не создаст неблагоприятный фон для работы Межправсовета ЕАЭС.
В Киргизию в четверг вечером прибыл премьер Медведев, чтобы принять участие в работе Межправсовета. Также он должен встретиться с президентом и премьером Киргизии.
Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. Он доставлен в здание МВД в Бишкеке, его допросят.