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Медведев озвучил позицию России по задержанию Атамбаева 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Происходящее в Киргизии с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, однако Россия не может относиться к этому безучастно, заявил премьер России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, Киргизия — партнер России, передает РИА «Новости».
Медведев также выразил надежду, что задержание Атамбаева не создаст неблагоприятный фон для работы Межправсовета ЕАЭС.
В Киргизию в четверг вечером прибыл премьер Медведев, чтобы принять участие в работе Межправсовета. Также он должен встретиться с президентом и премьером Киргизии.
Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. Он доставлен в здание МВД в Бишкеке, его допросят.
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Политика , Дмитрий Медведев , Алмазбек Атамбаев , МВД , ЕАЭС , РИА Новости , Кыргызстан
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