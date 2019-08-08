Медведев считает, что Киргизия исчерпала «лимит на революции»

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", — сказал Медведев, отметив, что Бишкек участвует в Евразийском экономическом союзе и входит в ОДКБ.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту", — сказал Медведев.

Он надеется, что события в Киргизии не создадут неблагоприятный фон для встречи глав правительств ЕАЭС.

"В любом случае мы рассчитываем на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения евразийского Совета глав правительств", — сказал он журналистам.

Российский премьер добавил, что планирует 9 августа встретиться с руководством Киргизии.