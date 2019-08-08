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Медведев считает, что Киргизия исчерпала «лимит на революции» 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Киргизия исчерпала "лимит на революции". При этом он подчеркнул, что задержание Атамбаева — внутреннее дело Киргизии.
"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", — сказал Медведев, отметив, что Бишкек участвует в Евразийском экономическом союзе и входит в ОДКБ.
"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту", — сказал Медведев.
Он надеется, что события в Киргизии не создадут неблагоприятный фон для встречи глав правительств ЕАЭС.
"В любом случае мы рассчитываем на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения евразийского Совета глав правительств", — сказал он журналистам.
Российский премьер добавил, что планирует 9 августа встретиться с руководством Киргизии.
"Завтра с утра я встречусь с президентом [Киргизии], потом буду общаться с премьером, — сказал он. — Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся".
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Политика , Другое , СНГ , Дмитрий Медведев , ЕАЭС , Бишкек , Кыргызстан
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