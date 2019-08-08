В МИД РФ назвали агиткой публикацию Госдепом США призыва выйти на улицы Москвы

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В Совфеде заявили, что прогнозы о вмешательстве США в выборы России подтвердились

Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны

Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским