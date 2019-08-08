В Совете Федерации заявили о причастности США к протестам в Москве

В демонстрациях, которые проводились из-за отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму , есть признаки внешнего вмешательства в выборы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов «Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения подтвердились», — цитирует сенатора РИА Новости. Он также утверждает, что в протестных акциях участвовали «лица, проходившие определённую подготовку за рубежом и получавшие из-за рубежа денежные средства». Накануне в Государственной думе объявили о проведении парламентского расследования по вмешательству во внутренние дела России.