Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совете Федерации заявили о причастности США к протестам в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
В демонстрациях, которые проводились из-за отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства в выборы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
«Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения подтвердились», — цитирует сенатора РИА Новости.
Он также утверждает, что в протестных акциях участвовали «лица, проходившие определённую подготовку за рубежом и получавшие из-за рубежа денежные средства».
Накануне в Государственной думе объявили о проведении парламентского расследования по вмешательству во внутренние дела России.
Говорит Москва: последние новости
МИД России рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны Советник Алмазбека Атамбаева не подтвердил задержание экс-президента Киргизии Несколько бойцов спецназа сдались сторонникам Алмазбека Атамбаева
Политика , Андрей Климов , Мосгордума , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым51
Атамбаев сдался56
Ветеран «Альфы» назвал позором спецоперацию в Киргизии2
Держали за руки. Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому27
Названа зарплата космонавтов45
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение