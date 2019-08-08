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В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму 

РИА Новости + ещё 20 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
"Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились", — сказал сенатор.
Климов отметил, что ряд иностранных СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, а некоторые сотрудники дипкорпуса допустили "неприемлемые" действия.
По словам сенатора, в протестах участвовали лица, проходившие "определенную подготовку за рубежом" и получавших оттуда деньги.
Также Климов указал на факты "обработки" российских граждан иностранными структурами, специализирующимися "на лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr— и gr-технологиях".
"На основании рассмотрения доступных нашей рабочей группе материалов мы планируем разработать конкретные предложения в части пресечения любых попыток вмешательства в суверенные дела России", — заключил сенатор.

Протесты в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.
В общей сложности полиция задержала на них около 1,7 тысячи человек за нарушения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Обвинения предъявлены Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Егору Жукову, Даниилу Конону, Владиславу Барабанову, Сергею Абаничеву, Сергею Фомину.
Выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Комментарии5
Политика , Сергей Фомин , Евгений Коваленко , Кирилл Жуков , Андрей Климов , Алексей Миняйло , Иван Подкопаев , Мосгордума , Совет Федерации , СКР , Москва
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