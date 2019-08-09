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В Совфеде фиксируют блокировку YouTube-роликов о митингах в РФ, опровергающих западные СМИ 

ТАСС + ещё 43 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 9 августа. Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России фиксирует факты блокировки роликов на YouTube, информация в которых не соответствует новостям западных СМИ о митингах на территории нашей страны. Об этом говорится в заявлении рабочей группы комиссии по итогам заседания в четверг (копия документа есть в распоряжении ТАСС).
"Члены рабочей группы отметили, что на фоне постоянных необоснованных обвинений со стороны США и их союзников в адрес России о так называемом вмешательстве в американские выборы и в иные политические процессы этих государств сами американские организации и граждане США, а также их иностранные сателлиты активно вмешиваются в российские избирательные кампании. В рамках заседания обращалось внимание на такие факты, как блокирование на принадлежащей компании Google платформе YouTube информации о протестных акциях, отличной от той, что распространяют западные СМИ", — говорится в заявлении.
Как подчеркнул на заседании председатель временной комиссии Андрей Климов, по данным экспертов комиссии, соответствующие ролики «блокирует не робот, а кто-то другой, кто, видимо, получил соответствующую задачу».
"Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование", — добавил сенатор.
Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий. Кроме того, как заявил Климов в четверг, прогнозы временной комиссии Совфеда о том, что избирательная кампания в России будет проходить не без иностранного вмешательства, в том числе США, подтвердились.
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Комментарии13
Политика , Андрей Климов , Совет Федерации , Google , ИТАР-ТАСС
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