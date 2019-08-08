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Беглов проинспектировал реконструкцию Лиговского путепровода 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Красносельского района города проверил, как проходит реконструкция Лиговского путепровода.
Сейчас на Лиговском путепроводе всего две полосы, по одной в каждую сторону, поэтому водители вынуждены стоять в пробках на данном участке, передает телеканал «Санкт-Петербург». В рамках реконструкции планируют организовать двустороннее движение, по три полосы в каждую сторону.
В сентябре прошлого года на объект зашел генеральный подрядчик ЗАО «Пилон», но уже в мае работы приостановили из-за проблем с финансированием.
Александр Беглов призвал строителей как можно скорее возобновить реконструкцию и пообещал помощь от городского правительства.
«Выводите рабочих. Нужно выдать до 15 числа все необходимые документы, будем вас поддерживать», — сказал градоначальник.
Проблемы с финансированием у компании-подрядчика начались относительно недавно. До этого в городе у строителей была хорошая репутация. Они возвели несколько значимых объектов, в том числе мост Бетанкура и Яхтенный.
Также Беглов посетил город Красное Село, передает spbdnevnik.ru.
В переулке Щуппа города, на участке 1, должна открыться поликлиника на 600 посещений в смену с отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением реабилитации и женской консультацией; ее очень ждут жители района, однако на данный момент здание не достроено.
Сдать его планировали еще в 2017 году, но из-за невыполнения обязательств подрядчиками, которые менялись друг за другом, здание до сих пор не введено в эксплуатацию.
Еще в декабре минувшего года Александр Беглов дал поручение компании «Капитал стройиндустрия» достроить взрослую поликлинику до конца года. Однако строители этого не сделали, сославшись на безответственных субподрядчиков.
Сейчас готовность здания составляет 75%.
«Жители ждут поликлинику уже 5 лет. Давайте отблагодарим их за терпение, благоустроим дорожки к поликлинике, организуем стоянку для машин. Нужно составить жесткий график работ по строительству, в ближайшее время он должен оказаться у меня на столе», — сказал Александр Беглов.
Он добавил, что здание взрослой поликлиники введут в эксплуатацию в июле 2020 года.
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Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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