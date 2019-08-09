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Эрдогану посоветовали признать Крым российским 

Lenta.ru + ещё 10 51 минуту назад
Фото: Reuters
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если тот рассчитывает на стратегическое партнерство с Москвой. Такое мнение агентству РИА Новости высказал глава турецкой рабочей партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
7 августа Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.
По утверждению Перинчека, Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России, и для дальнейшего развития российско-турецких отношений «остается только открыто сказать это народу».
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.
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Комментарии1
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Москва , Республика Крым
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