Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
«Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии — если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины и теперь справедливость восторжествовала», — сказал сенатор.
По его словам, вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.
«Для России подобный вариант неприемлем, как и для народа Крыма. Если же Владимир Зеленский будет настаивать на данной теме, отношения России и Украины продолжат находиться в тупике», — сказал Джабаров.
Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
Путин проинформирован о событиях в Киргизии Зеленский намерен договориться с Меркель о срочной встрече В Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
Комментарии1
Политика , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , Совет Федерации , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убили всех детей»: Сестер осудили за убийство семьи
Начался второй штурм резиденции Атамбаева
На Западе оценили возможности «Охотника»24
Названа причина аномальных холодов в России15
Устал заботиться: житель Коми задушил тетю-инвалида7
Видео
02:15
Турция обещала не признавать Крым российским
В мире Конфликты
01:25
В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ
Происшествия
01:29
В России может появиться пятый военный округ
Армия Войска
02:27
Умерла вдова «товарища Сухова»
Общество
00:37
Эрдоган указал Зеленскому верный путь
В мире Украина
05:11