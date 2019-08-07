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Россия призвала Запад не политизировать в ООН гуманитарные вопросы Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал западных коллег по СБ ООН не политизировать вопрос насильственно удерживаемых и пропавших без вести лиц в Сирии.
Заседание СБ ООН по вопросу насильственно удерживаемых, похищенных и пропавших лиц в Сирии проходит по инициативе США. Представители Вашингтона и Лондона обвинили власти Сирии в многочисленных убийствах, пытках и насильственном удержании гражданского населения в Сирии.
В частности и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что около 128 тысяч гражданских лиц удерживаются сейчас сирийскими властями в заключении. Он призвал власти САР немедленно освободить в одностороннем порядке всех гражданских лиц и предоставить ООН доступ к сирийским центрам содержания под стражей. По утверждению Коэна, сегодня настало время консолидировать всю работу по вопросу удерживаемых и пропавших без вести лиц под эгидой офиса спецпосланика генсека ООН по САР Гейра Педерсена в Женеве. По его мнению, "параллельные треки не принесли конкретных результатов сегодня".
Между тем, по словам заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, ООН не имеет возможности подтвердить отчет комиссии по расследованию в Сирии, утверждающий, что более 100 тысяч человек в САР задержаны, похищены, исчезли или пропали без вести "во многом по вине сирийского правительства".
"Инициатива наших западных коллег о проведении сегодняшнего заседания Совета Безопасности вызывает у нас недоумение и наталкивает не на самые приятные мысли. Вместо заслуживающей доверия информации, мы в очередной раз услышали спекуляции на основе непроверенных, крайне необъективных данных о ситуации в Сирии, источники которых уже не раз попадались на лжи", — сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы раз за разом повторяем тезис о недопустимости политизации гуманитарных и правочеловеческих вопросов. Тем не менее, снова слышим обвинения лишь в одну сторону — против официального Дамаска", — подчеркнул он.
При этом, по его словам, "террористы выставляются невинными жертвами"
"Воспринимаем такие шаги по нагнетанию ситуации и искажению происходящих в Сирии и вокруг нее событий в качестве попыток продолжать вставлять палки в колеса процессу политического урегулирования в этой стране", — отметил он.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Полянский , Джонатан Коэн , Совбез ООН , ООН , Сирия , США
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