«Были лишь домыслы»: Скотланд-Ярд о роли Кремля в деле Скрипалей

Доказательства причастности властей РФ к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии по-прежнему не найдены. В связи с этим британская полиция не может предъявить российскому руководству никаких обвинений. Об этом рассказал газете The Guardian руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу

Издание ранее сообщало, что британские спецслужбы не исключают, что Кремль одобрил нападение на Скрипалей. Однако материалов, доказывающих это, у полиции нет.

«Мы полицейские, так что нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства», — пояснил Басу.

Тем не менее прекращать расследование Скотланд-Ярд пока не готов. По словам Басу, полиция готова выдвинуть обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову — они по-прежнему считаются основными подозреваемыми в деле о покушении на убийство Скрипалей. Лондон добивается их экстрадиции.

По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, такой вариант развития событий был предсказуем.

«Мы получили все, что хотели. Как я с первого дня говорила, что все это высосано из пальца, что все это подвергалось критике и не выдерживало никакой логики, вот так оно и закончилось», — прокомментировала она заявление Скотланд-Ярда, передает телеканал «360».

Виктория Скрипаль также подчеркнула, что изначально речь шла об обычном бытовом отравлении — затем к нему почему-то приписали русские спецслужбы. По ее мнению, ждать каких-либо изменений по делу не стоит, так как к власти пришел новый британский премьер Борис Джонсон . Именно он первым во всеуслышание обвинил Россию в случившемся.

«Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? — я нет», — подчеркнула Виктория Скрипаль.

Родственница Скрипаля также рассказала о последнем разговоре с дядей, в ходе которого он заявил о причастности к отравлению россиян.

«Это все-таки сделали Петров и Боширов — это он так считает», — заявила Виктория Скрипаль.

В конце июля племянница Сергея Скрипаля также со слов родственника рассказала СМИ о том, что ее дядя вместе с дочерью не вернется обратно в Россию — они останутся на территории Великобритании.

«В Россию возвращаться не собираются», — передавало РИА «Новости» ее слова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма «Битва за Украину» также опроверг версию о том, что британские спецслужбы могли отравить Скрипалей.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю… Если бы хотели отравить, отравили бы», — предположил российский лидер в разговоре с режиссером.

Президент также напомнил, что в настоящий момент бывший полковник ГРУ фактически находится в руках британцев, поэтому они абсолютно не ограничены в своих действиях. «Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — пояснил он. Путин также обратил внимание на тот факт, что о местонахождении Сергея Скрипаля по-прежнему ничего неизвестно.

«Он же шпион, он все время прячется», — отметил президент.

По его словам, Скрипаль был абсолютно бесполезен для СМИ.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация», — заключил Путин.

Напомним, что инцидент с покушением на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в марте 2018 года в британском Солсбери. Тогда они были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке рядом с торговым центром. По данным британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Великобритания обвиняет в произошедшем Россию, а Москва отрицает свою причастность к инциденту и требует допуска к расследованию дела.