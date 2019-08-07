Памфилова заявила, что в Мосгоризбиркоме назрели изменения

Ранее депутат Госдумы , первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что партия будет добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова . Памфилова на заседании рабочей группы во вторник напомнила, что отставка председателя Мосгоризбиркома не входит в компетенцию ЦИК.

На встрече в ЦИК он передал Памфиловой заявление из пяти пунктов, подписанное 45 кандидатами в Мосгордуму от партии жалобу на бездействие Московской городской избирательной комиссии.

"Мы сейчас по Москве все жалобы, которые поступают, все встречи, все это мы анализируем, все в одну строку. До выборов никто на это не пойдет, поскольку мы не можем дать прямые указания. Мы можем выразить недоверие", — заявила Памфилова.

Однако, подчеркнула она, не всегда выражение недоверия со стороны ЦИК оперативно приводит к переменам.

"Выразить недоверие можно и нужно будет это сделать, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат. Но к этому нужно серьезно подготовиться. Собрать факты, не за компанию, не в стиле компанейщины с работой каждой окружной комиссии разобраться. И сделать очень серьезные выводы, это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к (мэру Москвы Сергею) Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет более чем достаточно", — заявила она.

Тем не менее, Памфилова добавила, что перед выборами 8 сентября работу Мосгоризбиркома дестабилизировать никто не будет.

Выборы в Мосгордуму пройдут восбмого сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.