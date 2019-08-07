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WSJ узнал о кандидатурах на пост посла США в Москве 

ТАСС 37 минут назад
Глава Белого дома Дональд Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства Соединенных Штатов в России. В число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Wall Street Journal.
Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, дипломат покинет свой пост 3 октября. По словам источника издания из числа официальных лиц, Трамп "пока не принял решение относительно преемника".
"Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла", — констатируется в материале.
По сведениям издания, в число кандидатов входит спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. В публикации отмечается, что "у него есть опыт ведения дел с Россией", он также ранее являлся вице-президентом компании Ford Motor, которая работала в РФ.
Газета пишет, что "в администрации имели место предположения относительно того, что пожелать занять данный пост может действующий посол в Германии Ричард Гренелл". Вместе с тем издание отмечает:
"Лицо, близкое к Гренеллу, сообщило, что он не заинтересован в этой должности".
Хантсман был назначен руководителем дипломатического представительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре (в 1992-1993 годах), занимал должность губернатора Юты (в 2005-2009 годах), был послом в КНР (с 2009 по 2011 год). В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода сообщил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой предложенной Обамой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Джон Хантсман , Барак Обама , Стивен Бигэн , Уиллард Ромни , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Республиканская партия США , Ford , Wall Street Journal , Германия , КНДР , Москва
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