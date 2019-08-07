WSJ узнал о кандидатурах на пост посла США в Москве

Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, дипломат покинет свой пост 3 октября. По словам источника издания из числа официальных лиц, Трамп "пока не принял решение относительно преемника".

"Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла", — констатируется в материале.

По сведениям издания, в число кандидатов входит спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. В публикации отмечается, что "у него есть опыт ведения дел с Россией", он также ранее являлся вице-президентом компании Ford Motor , которая работала в РФ.

Газета пишет, что "в администрации имели место предположения относительно того, что пожелать занять данный пост может действующий посол в Германии Ричард Гренелл". Вместе с тем издание отмечает:

"Лицо, близкое к Гренеллу, сообщило, что он не заинтересован в этой должности".