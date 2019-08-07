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В США назвали кандидатов на место Хантсмана 

Рамблер 21 минуту назад
Президент США Дональд Трамп еще не определился, кто займет место ушедшего в отставку посла США в Москве Джона Хантсмана, пишет The Wall Street Journal.
«Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла», — цитирует издание ТАСС.
В качестве кандидатов рассматриваются в том числе спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
Издание отмечает, что у Бигэна имеется опыт ведения дел с Россией, кроме того, он был вице-президентом компании Ford Motors, работавшей в РФ.
По данным WSJ, второй кандидат на должность посла в РФ, Ричард Гренелл, не заинтересован в этой работе.
Накануне сообщалось, что Джон Хантсман подал президенту США прошение об отставке. По информации The Salt Lake Tribune, Хантсман покинет свой пост 3 октября.
Политика , В мире , США , Джон Хантсман , Стивен Бигэн , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Ford , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Москва
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