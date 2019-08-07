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Киев сообщил про обещание Макрона поговорить с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что свяжется для обсуждения встречи «нормандской четверки» с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Зеленского.
«Эммануэль Макрона выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу», — сообщается на сайте президента Украины.
Отмечается, что Зеленский сообщил Макрону о своем разговоре с Путиным, в котором «призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных».
«Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса и согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что договорился с ним о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».
Разговор двух лидеров состоялся в среду. В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран и раскрыли детали диалога.
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Политика , В мире , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Германия , Киев , Франция
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