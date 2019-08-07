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Памфилова посоветовала Соболь взыскать деньги за экспертизу подписей по копиям 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала Любови Соболь, которая получила отказ в регистрации в депутаты Мосгордумы из-за недействительных подписей в списках, взыскать со своих экспертов деньги за недобросовестное проведение экспертизы подписей избирателей.
«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», — сказала Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву на заседании ЦИК, передает РИА «Новости».
Тот бурно выражал несогласие со словами главы ЦИК и с тем, что она, по его мнению, не придерживается повестки заседания.
«Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки», — добавила Памфилова.
Ранее она также заявила, что обеспокоена здоровьем кандидата Любови Соболь. Она заверила активистку, что ЦИК позаботился о возможной медпомощи для голодающей.
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил 7 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает еще 232 достоверных подписей избирателей. При этом Соболь и ее помощник устроили скандал.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Политика , Видео , Элла Памфилова , Любовь Соболь , Мосгордума , Центризбирком России , РИА Новости
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