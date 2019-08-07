В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

Российский и украинский лидеры Владимир Путин Владимир Зеленский провели второй телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили ситуацию в Донбассе, где накануне погибли четыре украинских военнослужащих. Киев обвинил в этом ополченцев, но в ДНР эти заявления отвергают. Тем временем в зоне вооруженного конфликта продолжает действовать бессрочное перемирие, которое регулярно нарушается.

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками сообщил о разговоре с российским главой Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Они обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Для деэскалации российский лидер призвал, прежде всего, исключить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов украинскими войсками. Кроме того, президент РФ указал на исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Стороны также договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц, сообщили на официальном сайте Кремля.

Владимир Зеленский также провел экстренное совещание с силовиками. Оно было созвано из-за гибели четырех украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе. По мнению Киева, их обстреляли ополченцы.

«Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру», — сказал Зеленский.

По его словам, он просил российского коллегу повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства».

Помимо этого, как отметил Зеленский, стороны также обсудили вопросы сокращения сроков постройки моста в Станице Луганской и возвращения украинских заключенных.

«Долгий был у нас разговор», — подчеркнул он.

«Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально. И эти слова все превратились в определенные шаги. Я очень верю в это», — сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, как отреагировал Путин.

Президент Украины днем ранее призвал лидеров стран-участниц нормандского формата — президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель — в ближайшее время провести очередную встречу. Он обосновал это срывом перемирия со стороны ополченцев.

«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — заявил украинский лидер.

После появления сообщения о гибели бойцов ВСУ глава Совета национальной безопасности и обороны Украины пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания».

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, после обстрела в районе Павлополя украинские военнослужащие готовились дать отпор, но противник оставил позиции. Он уточнил, что выстрелы со стороны ополчения производились из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета. Хомчак утверждает, что снаряд попал прямо в окоп, где находились бойцы ВСУ.

В Донецке эти заявления назвали не соответствующими действительности.

К тому же там обратили внимание, что инцидент произошел слишком далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооруженных сил республики.

Кроме того, после этих событий в управлении народной милиции ДНР заявили, что украинская армия начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против самопровозглашенной республики. По данным разведки, части и подразделения резерва ВСУ приводят в высшую степень боевой готовности и выдвигают на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Тем временем на востоке Украины продолжает действовать вступившее в силу 21 июля бессрочное перемирие. С самого первого дня оно регулярно нарушается, а стороны обвиняют в этом друг друга.

Этот телефонный разговор российского и украинского лидеров стал уже вторым с момента вступления Зеленского в должность главы государства.

Первый состоялся 11 июля — тоже по инициативе украинской стороны.

В ходе диалога президенты обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц. Главы государств также договорились о продолжении совместной работы на уровне экспертов.

Администрация Зеленского назвала ключевым предметом разговора освобождение задержанных в России украинских моряков. Там подчеркнули, что этот диалог стал «первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате», а также выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

Вскоре свой первый телефонный разговор с российским коллегой прокомментировал и сам украинский лидер. Он отметил, что от разговора с Москвой об украинских моряках с него «не спадет корона», и выразил готовность к обмену заключенными.