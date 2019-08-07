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Кадыров осудил имама Шамиля за войну с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в интервью агентству «Чечня сегодня».
На вопрос о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа Кадыров ответил, что из-за него умирали дети, женщины и старики от холода и голода. Политик напомнил, что Шамиль потом сам сдался России.
Также Кадыров заявил, что Шамиль привел чеченский народ к жесточайшей трагедии, а сам дал клятву в верности России в обмен на титул дворянина. Глава Чечни считает, что имам совершал террор против чеченского народа. Он сжигал населенные пункты и заставлял старейшин клясться на Коране, что народ будет вести войну против России, отмечает Кадыров.
Он добавил, что народ Чечни уважает память Шамиля как духовного лица.
Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.
Имам три раза встречался с императором Александром II, одна из встреч произошла на свадьбе цесаревича Александра, на которую его пригласили. В 1869 году российский император отпустил Шамиля в паломничество в Мекку. Шамиль скончался в городе Медина Саудовской Аравии, где и был похоронен на кладбище аль-Баки.
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Комментарии1
Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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