Общественники отмечают повышение конкуренции на выборах глав регионов в 2019 году

Общественники фиксируют увеличение числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на предстоящих в этом году губернаторских выборах, что говорит о повышении политической активности и конкуренции. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ , директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на заседании круглого стола, посвященного итогам регистрации кандидатов на выборах, который состоялся в ТАСС в среду.

"Основные тенденции на выборах высших должностных лиц 2019 года: во-первых, согласно числу и выдвинувшихся, и зарегистрированных кандидатов, мы видим явный рост политической активности и конкуренции. Во-вторых, мы видим рост политической активности парламентских партий", — сказал Григорьев.

По его информации, в 2019 году на выборы руководителей 16 субъектов было выдвинуто 163 человека, из которых 77 было зарегистрировано. Эксперт добавил, что на прошлых выборах глав этих же субъектов было выдвинуто 108 человек, из которых до избирательной гонки было допущено 72 кандидата.

Политолог уточнил, что в общей сложности на текущих выборах глав субъектов зарегистрировано 47% выдвиженцев. Вместе с тем, Григорьев обратил внимание на значительное число "фиктивных кандидатов".

"Фиктивные кандидаты — это те, кто, возможно, переоценил свою популярность или свои возможности, но, вероятнее всего, решил использовать выборы для самопрезентации", — пояснил политолог.

Он пояснил, что в эту категорию, в частности, подпадает 38% выдвиженцев, которые заявили о своем намерении участвовать в выборах, но "не сдали ни одной подписи муниципальных депутатов в свою поддержку". Если человек "не собрал ни одной подписи, значит он не планировал участвовать в выборах", добавил Григорьев. Член Общественной палаты рассказал, что еще 11% выдвиженцев не смогли собрать в свою поддержку необходимого числа подписей, а 4% — сняли свои кандидатуры.

По его словам, в числе наиболее активных непарламентских партий значится Партия пенсионеров за социальную справедливость и "Патриоты России".

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