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Посольство США подтвердило уход Хантсмана с поста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Посольство США подтвердило уход Джон Хантсмана с поста посла в России, передасет ТАСС.
Отмечается, что Хантсман покидает свой пост 3 октября.
Ранее СМИ сообщали, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу.
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Политика , Джон Хантсман , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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