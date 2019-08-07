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Посольство США подтвердило уход Хантсмана с поста
Газета.Ru
1 час назад
Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
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Посольство
США
подтвердило уход Джон Хантсмана с поста посла в
России
, передасет ТАСС.
Отмечается, что
Хантсман
покидает свой пост 3 октября.
Ранее СМИ сообщали, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США
Дональду Трампу
.
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