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В ЦИК рекомендовали Соболь взыскать деньги за экспертизу подписей по копиям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК Элла Памфилова порекомендовала незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, взыскать деньги за проведение экспертизы подписей избирателей с тех экспертов, к которым обращались ее представители.
"У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу", — заявила Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву на заседании ЦИК в среду.
Последний бурно выражал несогласие со словами главы ЦИК и с тем, что она, по его мнению, не придерживается повестки заседания.
"Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки", — добавила Памфилова.
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил 7 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает еще 232 достоверных подписей избирателей.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Комментарии3
Политика , Элла Памфилова , Любовь Соболь , Мосгордума
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