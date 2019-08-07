Путин и Зеленский договорились о встрече

Встреча обсуждалась в ходе телефонного разговора. Сейчас рабочие группы России и Украины готовят документы для подписания на высшем уровне.

Путин и Зеленский также отметили важность диалога в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», — отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию с обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военных. Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного.

Днем 6 августа стало известно о гибели четырех украинских военных в результате обстрела в районе села Павлополь. В ДНР заявили, что перемирие, установленное 21 июля, нарушила украинская сторона.

Позже Зеленский рассказал о своем звонке Путину. Как писала «Украинская правда», он заявил, что попросил Путина «повлиять» на ополченцев.

«Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. «Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — так пересказал Зеленский разговор с Путиным.