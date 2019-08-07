Путин и Зеленский договорились о встрече

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Путин и Зеленский договорились о возможной встрече в «нормандском формате» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Зеленский во время беседы по телефону обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».
В Киеве отметили, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина). В пресс-службе президента Украины пояснили, что рабочие группы „нарабатывают документы для подписания на высшем уровне“.
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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