Путин и Зеленский договорились о встрече

Путин и Зеленский договорились о возможной встрече в «нормандском формате»

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Зеленский во время беседы по телефону обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

В Киеве отметили, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина). В пресс-службе президента Украины пояснили, что рабочие группы „нарабатывают документы для подписания на высшем уровне“.