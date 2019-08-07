Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским

Владимиром Зеленским. Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Путин призвал Зеленского исключить дальнейшие обстрелы Вооруженными силами Украины населенных пунктов Донбасса, приводящие к гибели мирных граждан. "В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин заявил Зеленскому, что нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса — Кремль. Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц — Кремль.