Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин призвал Зеленского исключить дальнейшие обстрелы Вооруженными силами Украины населенных пунктов Донбасса, приводящие к гибели мирных граждан.
"В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин заявил Зеленскому, что нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса — Кремль.
Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц — Кремль.