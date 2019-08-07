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Зеленский собрал совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе 

РИА Новости + ещё 9 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе, в результате которого погибли четверо военных, передает в среду агентство УНИАН.
Как отмечается, совещание проходит в офисе президента Украины.
"На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений Вооруженных сил, секретарь СНБО Александр Данилюк", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания.
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Политика , Армия , В мире , Конфликты , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости , УНИАН , Киев
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