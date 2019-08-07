В Госдуме предложили Макрону лично проехаться по Крымскому мосту

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив.

"Власти Франции, видимо, не доверяют отзывам и впечатлениям групп французских туристов, которые бывали в российском Крыму, поэтому решили убедиться, отправив к границам свой разведывательный самолет. Президенту Франции стоит лично приехать в Крым, прокатиться по Крымскому мосту и убедиться в величии и грандиозности проектов, реализуемых на полуострове. Эммануэль Макрон, как лидер демократической страны, должен поддержать демократический выбор крымчан, сделанный на референдуме пять лет назад", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, французским властям не нужно вести разведку у крымских границ, осуществляя "незапланированные, провокационные визиты".