Президент Франции Эммануэль Макрон может лично проехаться по Крымскому мосту, убедившись в величии и грандиозности транспортного сооружения, а не отправлять к границам Крыма разведывательный самолет, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив.
"Власти Франции, видимо, не доверяют отзывам и впечатлениям групп французских туристов, которые бывали в российском Крыму, поэтому решили убедиться, отправив к границам свой разведывательный самолет. Президенту Франции стоит лично приехать в Крым, прокатиться по Крымскому мосту и убедиться в величии и грандиозности проектов, реализуемых на полуострове. Эммануэль Макрон, как лидер демократической страны, должен поддержать демократический выбор крымчан, сделанный на референдуме пять лет назад", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, французским властям не нужно вести разведку у крымских границ, осуществляя "незапланированные, провокационные визиты".
"Нет необходимости устраивать непонятные полеты военных самолетов у наших границ. Мы гостеприимный народ. С удовольствием приглашаем в Крым, ждем в гости и готовы оказать радушную встречу, если визит будет согласован по дипломатическим каналам с МИД РФ. Сейчас в Крыму прекрасная погода, теплое море, пускай руководство Франции приезжает и любуется. Мы приглашаем с хлебом и солью и пускай берут с собой фотоаппарат, чтобы сфотографироваться на фоне наших уникальных инфраструктурных объектов, построенных за последние пять лет на полуострове", — сказал депутат.