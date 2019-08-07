Макрону предложили лично оценить Крымский мост

Ранее стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2 провел разведывательный полет в районе Крымского моста.

«Власти Франции, видимо, не доверяют отзывам и впечатлениям групп французских туристов, которые бывали в российском Крыму, поэтому решили убедиться, отправив к границам свой разведывательный самолет. Президенту Франции стоит лично приехать в Крым, прокатиться по Крымскому мосту и убедиться в величии и грандиозности проектов, реализуемых на полуострове», — подчеркнул Шеремет.

Он также призвал французского президента, «как лидера демократической страны», поддержать «демократический выбор крымчан, сделанный на референдуме пять лет назад».

«Нет необходимости устраивать непонятные полеты военных самолетов у наших границ. Мы — гостеприимный народ. С удовольствием приглашаем в Крым, ждем в гости и готовы оказать радушную встречу, если визит будет согласован по дипломатическим каналам с МИД РФ», — заявил депутат.