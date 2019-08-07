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Грузинский МИД считает, что встреча Путина и Хаджимбы игнорирует суверенитет Грузии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузинский МИД считает, что проведение встречи президента России Владимира Путина и лидера Абхазии Рауля Хаджимбы игнорирует суверенитет Грузии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии грузинского внешнеполитического ведомства.
"Указанные действия России (встреча лидеров — прим. ТАСС) направлены против территориальной целостности, суверенитета и государственности Грузии и грубо игнорируют фундаментальные нормы международного права", — утверждается в комментарии.
Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. РФ признала их независимость и неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит.
С точки зрения внешнеполитического ведомства Грузии, "международное сообщество непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и политику непризнания Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)".
Накануне 11-й годовщины начала боевых действий в августе 2008 года МИД Грузии распространил также специальное заявление, в котором призвал РФ к выполнению взятых на себя международных обязательств.
Российский лидер во вторник принял президента Абхазии в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей". По словам Путина, они с Хаджимбой обсудили планы по реализации и развитию совместных проектов. В свою очередь Хаджимба поблагодарил главу российского государства за возможность снова встретиться и обсудить отношения между странами.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Абхазия , Грузия
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