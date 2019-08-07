Япония отказалась принять протест России

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, врученную во вторник послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

"Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол [Японии в России Тоёхиса] Кодзуки в очередной раз изложил [Моргулову] позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми", — подчеркнул он.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручил послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Моргулов обратил внимание посла на "неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова".