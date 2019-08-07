Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

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Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан 20 лет назад 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.
Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
"Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова… численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла… армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска", — перечислил Кадыров в интервью местному агентству "Чечня сегодня".
Кадыров рассказал, что в то время террористы беспрепятственно добрались до Дагестана, хотя весь путь их отлично прослеживался с воздуха. По его словам, военная операция против отрядов боевиков длилась с 11 по 24 августа, при этом не пострадал ни один из лидеров террористов. По той же дороге террористы вернулись обратно.
По данным главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня и, вернувшись в Грозный, открыто общался с журналистами. Он напомнил, что о готовящейся вылазке террористов в Дагестан в то время знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", однако не были приняты меры противодействия.
Кадыров подчеркнул, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.
Он добавил, что "простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра и c оружием в руках встали на защиту своих сёл и земель".
"Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ. Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло".
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Комментарии6
Политика , Ближний Восток , Видео , Конфликты , ХАТТАБ , Рамзан Кадыров , Шамиль Басаев , Раппани Халилов , Владимир Путин , ЦРУ , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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