Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан 20 лет назад

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

"Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова… численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла… армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска", — перечислил Кадыров в интервью местному агентству "Чечня сегодня".

Кадыров рассказал, что в то время террористы беспрепятственно добрались до Дагестана, хотя весь путь их отлично прослеживался с воздуха. По его словам, военная операция против отрядов боевиков длилась с 11 по 24 августа, при этом не пострадал ни один из лидеров террористов. По той же дороге террористы вернулись обратно.

По данным главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня и, вернувшись в Грозный, открыто общался с журналистами. Он напомнил, что о готовящейся вылазке террористов в Дагестан в то время знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", однако не были приняты меры противодействия.

Кадыров подчеркнул, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.

Он добавил, что "простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра и c оружием в руках встали на защиту своих сёл и земель".