Нацпроекты: задач много, а цель одна

Минздраву, «Принять дисциплинарные меры за затяжку с документами по нацпроектам поручил премьер Дмитрий Медведев » — сообщения с такими заголовками распространили информационные агентства. При этом, оценивая итоги первого полугодия, председатель Правительства поручил Минэкономразвития Минтруду и Минпросвещения проанализировать причины срыва сроков выполнения некоторых нацпроектов, а губернаторам привлечь к ответственности нерадивых чиновников, из-за которых случилось отставание. В опубликованном перечне поручений главы кабмина по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указан и срок предоставления в кабмин отчётов об их выполнении — до 20 августа. Между тем о проблемах с темпами реализации нацпроектов эксперты и парламентарии говорят уже давно.

«Цифра» отстала на старте

Национальные проекты были утверждены 24 декабря прошлого года и направлены на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России , вхождение страны в пятёрку ведущих экономически развитых держав, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Нацпроекты разработаны по 12 направлениям стратегического развития, установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Каждый из нацпроектов состоит из нескольких федеральных проектов. Кроме того, до 2024 года в стране планируется реализовать комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В ближайшие шесть лет Правительство намерено вложить в национальные проекты около 26 триллионов рублей. Астрономическая сумма, сопоставимая с консолидированным бюджетом всей страны, включая регионы, казалось бы, должна привлекать к предстоящим свершениям всеобщее внимание. Однако, как выясняется, оценить по достоинству планы кабмина способны пока далеко не все. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , выступая 19 июня на III Форуме социальных инноваций, отметила невысокий интерес россиян к прорывным задачам: всего 44 процента граждан слышали о национальных проектах и лишь только семь процентов из них понимают, что они собой представляют. В связи с этим председатель палаты регионов подчеркнула, что старыми методами реализовать их не получится, нужны новые креативные идеи, «новые эксперименты, синергия государства, бизнеса, общественных организаций».

В первую очередь посыл адресован министерствам и ведомствам, привыкшим опираться на рыночные механизмы и которым теперь предстоит учитывать в работе плановую составляющую. Чёткие сроки исполнения, жёсткий контроль и ответственные за конечный продукт — это именно то, чего требуют поставленные перед страной президентом Владимиром Путиным масштабные задачи. Все они сегодня объединены в одну логическую цепочку национальных проектов, уровень исполнения которых по состоянию на 1 июля стал значительно выше и составил 32,4 процента (558,8 миллиарда рублей).

По данным Счётной палаты, в лидерах по исполнению нацпроекты «Здравоохранение» (54 процента), «Демография» (41,1), «Наука» (39,8), «Жильё и городская среда» (37,7), «Международная кооперация и экспорт» (35), «Малое и среднее предпринимательство» (33,1).

И всё же эти показатели ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5 процента).

В пресс-службе ведомства отметили значительное отставание выполнения девяти из 76 федеральных проектов, например по федеральным проектам «Логистика международной торговли» и «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также по федеральным проектам «Европа — Западный Китай» и «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На низком уровне исполнены расходы на нацпроекты «Цифровая экономика Российской Федерации» — 8,3 процента, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 12,2, «Экология» — 11,6, «Производительность труда и поддержка занятости» — 17,7 процента показателя сводной бюджетной росписи с изменениями.

Чисто техническая заминка

Как пояснили изданию в Минфине , темпы исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов в I-II кварталах были несколько ниже, чем в среднем по федеральному бюджету из-за технических проблем.

«Завершение работы по формированию нормативных правовых актов, необходимых для реализации проектов, а также необходимость настройки существующих управленческих процедур и практик к методологии управления национальными проектами могли повлиять на заниженные темпы исполнения в первые месяцы этого года, — сказали в пресс-службе Министерства финансов. — В настоящее время эти причины устранены, в связи с чем наблюдается ускорение темпов исполнения федерального бюджета в части ассигнований на реализацию национальных проектов».

Также собеседник издания уточнил, что в целях учёта уровня бюджетной обеспеченности регионов при предоставлении им субсидий из федерального бюджета на реализацию национальных проектов применяются дифференцированные предельные уровни софинансирования.

«Распоряжением Правительства №2648-р установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации национальных проектов. Для регионов, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которых на текущий финансовый год меньше 1, в размере от 95 процентов до 99 процентов, а для субъектов РФ, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которых на текущий финансовый год равен или превышает 1, в размере от 95 процентов до 0 процентов», — отметили в пресс-службе.

Тигр прыгнул, но подвис

Ранее на ПМЭФ-2019 председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сказал, что нацпроекты нуждаются в доработке. В целом они соответствуют приоритетам развития российской экономики, отметил он, однако в нынешнем виде не могут обеспечить прорывной рост. «Пока того, что есть в нацпроектах, недостаточно для перелома. Настроены только приоритеты, но есть ещё, что должно делать Правительство», — заявил он.

Главный аудитор напомнил, что год назад он сравнил Правительство с тигром, который готовится к прыжку. «Сегодня можно образно сказать, что тигр вроде как прыгнул: представил нам национальные проекты, с другой стороны, у меня ощущение, что тигр замер в прыжке, но когда-нибудь он приземлится, и мы подведём окончательные итоги», — сказал он.

Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко такую оценку не разделяет: «Действительно, первые четыре месяца мы наблюдали заминку в исполнении нацпроектов. Где-то сбои были по объективным причинам, где-то — по субъективным. Просто не до конца все участники процесса помнили слова президента, который сказал, что нужно ускоряться. Что касалось первых лиц — вице-премьеров, кураторов нацпроектов и министров, то да, они прекрасно их понимали. А вот аппарат и исполнители не всегда оперативно реагировали на те поручения, которые шли от руководства»,

По мнению сенатора, кураторам нацпроектов удалось найти необходимые аргументы и инструменты «приободрения», чтобы дело сдвинулось.

«Если так дело пойдёт дальше и реализация «дорожных карт» по выполнению нацпроектов, то упущенное будет навёрстано», — резюмировал Тимченко.

Экспортный потенциал растёт

Прогнозы сенатора отчасти подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли . Здесь изданию пояснили, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в первом полугодии 2019 года было запланировано достижение 36 результатов по 29 федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ). Все мероприятия либо выполнены, либо находятся в финальной стадии реализации.

«Отметим, что основной блок расходов запланирован на четвёртый квартал текущего года с учётом преимущественно затратных механизмов нацпроекта. В настоящий момент на конец года запланированы подготовка и принятие ряда нормативных правовых актов, а также, соответственно, подведение итогов кассового исполнения», — сообщили в Минпромторге.

При этом собеседник издания отметил начало работ по формированию единой системы продвижения экспорта в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» с участием Минпромторга, РЭЦ, ВЭБ , торговых представительств России за рубежом и центров поддержки экспорта в регионах.

Практическая реализация проекта российской промышленной зоны в Египте идёт с опережением графика. На данный момент уже сформирован первый пул резидентов, которые готовы разместить свои производства.

«В целях признания российской сертификации за рубежом был утверждён план модернизации 36 опорных лабораторий. Реализация этого плана позволит закрыть около 60 процентов всей номенклатуры экспортной продукции», — добавил представитель Минпромторга.

По данным министерства, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» утверждены планы увеличения экспорта по каждой из приоритетных отраслей АПК. Кроме того, определён предварительный список проектов для заключения соглашений повышения конкурентоспособности и обнулена ставка НДС для экспортёров услуг. Также приняты итоговые решения по либерализации экспортного режима в рамках федеральных проектов «Экспорт услуг» и «Системные меры».

Завышенные требования и закрытые адреса

С точки зрения парламентского контроля за нацпроектами одним из основных препятствий на пути их исполнения, озвученных 9 июля в ходе парламентских слушаний, организованных Комитетом Совета Федерации по экономической политике, сенаторы называли несоответствие целевых показателей некоторых госпрограмм реальным возможностям территорий.

Такими выводами по результатам слушаний глава экономического комитета Андрей Кутепов делится в письме с главой Минпромторга Денисом Мантуровым (документ имеется в распоряжении редакции). В документе отмечается, что в части исполнения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Татарстане выявлено завышение показателей эффективности реализации регионом национального проекта.

«По региональному проекту «Промышленный экспорт» в проекте соглашения для Республики Татарстан поставлена задача по увеличению объёма несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году в 2,4 раза — до 7398 миллионов долларов. Однако при установлении индикатора не учтены высокие показатели базового периода (в 2017 году объём 3139 миллионов долларов США), а также удалённость от границ», — говорится в письме.

В Воронежской области Министерством экономического развития до сих пор не доведён реестр организаций-экспортёров, по которым осуществляется расчёт показателей и перечень мер по их поддержке. А в Ханты-Мансийском автономном округе не всё ладно с прогнозным показателем по региональному проекту «Экспорт услуг». Расчёт был произведён для Тюменской области, включая ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом индивидуально для Югры показатель рассчитать почему-то забыли.

Проблемной ситуацией в Крыму называется то, что указание фактического юридического адреса предпринимателей республики приводит к отказу от заключения с ними договоров и открытию филиалов компаний в материковой части России. Для разрешения данного вопроса ведётся работа по закрытию части общедоступных сведений об организации в реестрах.

«Подготовлен проект постановления Правительства, которым предполагается закрытие части информации о предприятиях, зарегистрированных в Крыму, при этом норма о закрытии юридического адреса не предусмотрена. Закрытие юридического адреса поможет в решении вопроса по увеличению экспорта Республики Крым и привлечению иностранных инвестиций», — поясняет сенатор.

В Санкт-Петербурге не так посчитали

Андрей Кутепов отмечает, что в Санкт-Петербурге значения показателей региональной программы по количеству квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда и по количеству граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда, существенно ниже предусмотренных для субъекта в паспорте федерального проекта. В связи с этим Минстрою направлено предложение о проведении рабочей встречи по вопросам урегулирования разногласий по значениям показателей и заключению соглашения о региональном проекте.

Сенатор также высказывает опасение, что в Ставропольском крае без поддержки средств федерального бюджета субъект не сможет достичь целевых показателей по вводу жилья к 2024 году. Для ускорения процесса необходимо вовлекать в оборот земельные участки для комплексного освоения территорий, которые не обеспечены инженерной инфраструктурой, что влечёт дополнительные значительные затраты. Такая рекомендация содержится в письме на имя вице-премьера Виталия Мутко

В письме первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову указывается на проблемы, выявленные в восьми регионах при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К примеру, в Костромском регионе Андрей Кутепов отмечает длительность согласования смет расходов со стороны Минэкономразвития, а в Татарстане отсутствуют нормативные акты и организационно-распорядительные документы о реализации мероприятий по популяризации предпринимательства.

В Псковской области сенатор считает целесообразным рассмотреть вопрос о перераспределении объёма господдержки при создании технопарков в сторону его увеличения в период с 2020 по 2021 год за счёт сокращения таковой в 2022 и 2023 годах. Это позволит уйти от штурмовщины на последних этапах реализации проектов.

С самозанятыми пока тоже не всё ясно. Парламентарии делают вывод, что в тех регионах, которые не войдут в пилотный проект по вводу налога на профессиональный доход в следующем году, есть риск неисполнения показателя легализации фрилансеров. Для решения данной проблемы сенаторы предлагают скорректировать федеральные проекты «в части декомпозиции показателя по самозанятым на регионы». Также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить специальную главу для налога на профессиональный доход.

Бумажное безумие пора заканчивать

По части отчётности процесс выполнения национальных целей и задач также далёк от совершенства. На излишнюю забюрократизированность процедуры 10 июля обратила внимание Валентина Матвиенко. В ходе пленарного заседания глава Совета Федерации напомнила, что общей темой в последнее время стали упреки в адрес кабмина о превышении всех допустимых мер контроля и мониторинга в этой сфере.

Отчётность по выполнению программ в разные инстанции отнимает много времени и сил и отвлекает от созидательной деятельности, снижая её эффективность.

«Эта многоуровневая система мониторинга исполнения нацпроектов — это какое-то безумие. С этим надо заканчивать. По сорок страниц в письменном виде, а не электронном, посылается в Минфин, профильные министерства, Общественную палату и Торгово-промышленную палату… Я понимаю, что у нас больше желающих проверять, чем работать, но в процессе реализации нацпроектов регионы сильно забюрократизированы. Они все сидят и пишут вот эти многостраничные отчёты. Для чего? Освободите регионы от этого», — обратилась председатель палаты регионов к Антону Силуанову.

Она предложила не превращать нацпроекты в систему бесконечной отчётности, а создать общую электронную платформу по тому перечню вопросов, которые нуждаются в контроле, и подключить к ней регионы.