Решена судьба Соболь

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Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Соболь в регистрации 

РИА Новости + ещё 4 44 минуты назад
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.
ЦИК восстановил семь подписей за Соболь, ранее признанных недействительными, однако для ее регистрации в качестве кандидата не хватает еще 232 достоверных подписи избирателей.
"В удовлетворении жалобы Любови Соболь отказать", — озвучил член ЦИК Борис Эбзеев проект постановления, принятый остальными членами рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Соболь ЦИК примет на заседании в среду.
Как сообщил на заседании член ЦИК Антон Лопатин, у Руденко признаны достоверными лишь 3900 подписей, чего недостаточно, чтобы стать кандидатом.
У Игнатовой, в свою очередь, возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей. Кроме того, у Руденко и Игнатовой обнаружили нарушения в заполнении необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
Окончательное решение по жалобам кандидатов ЦИК примет на заседании 7 августа, однако Игнатова свою жалобу отозвала.
"Наша аргументация ее убедила", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Члену "Яблока" Сергею Митрохину повторно отказал в регистрации окружной избирком. Ранее в его подписных листах нашли данные умерших и несуществующих граждан. Мосгоризбирком изучил документы и удовлетворил жалобу Митрохина на отказ: политику вернули часть отбракованных подписей, окружную комиссию обязали перепроверить документы и пересмотреть решение.
Как пояснила председатель окружной комиссии Ирина Вялых, после повторного изучения недействительными признано 489 подписей, достоверными — 4451. Этого количества недостаточно.
На заседании 1 августа ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе в его регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
Юлия Серебрянская на том же заседании отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК из-за недостаточного количества достоверных подписей.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Политика , Видео , Новости Москвы , Константин Лисица , Сергей Митрохин , Борис Эбзеев , Элла Памфилова , Любовь Соболь , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Центризбирком России
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