ЦИК отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком на заседании в среду не удовлетворил жалобу Любови Соболь , которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

"Жалобу Любови Эдуардовны Соболь на решение Московской городской избирательной комиссии от 26 июля 2019 года и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 43 от 16 июля 2019 года оставить без удовлетворения", — говорится в постановлении ЦИК.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил 8 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает ещё 231 достоверной подписи избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.