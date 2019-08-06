Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес

В начале марта 2014-го Коломойский стал губернатором Днепропетровской области и на первой пресс-конференции на новом посту, говоря о России , заявил о «шизофрении второго оппонента». По словам бизнесмена, в тот момент он должен был продемонстрировать лояльность устроившим революцию на Украине людям и показать, что «у нас есть внешний враг».

«История вокруг словесного конфликта с Путиным дала им понять, что я тоже сжег мосты и мы находимся в одной лодке», — пояснил предприниматель, отметив, что тогда не думал о риске потери своих активов в России.

Коломойский добавил, что лично с Путиным никогда не встречался и лишь один раз сидел с ним за одним столом в ходе встречи российских и украинских бизнесменов в Ливадийском дворце в Крыму в 2004 году.

После того, как Коломойский занял пост губернатора на Украине, российский президент назвал его уникальным проходимцем и рассказал, как бизнесмен обманул миллиардера Романа Абрамовича , не доведя до конца крупную сделку, за которую ему уже перевели деньги.