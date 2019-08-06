Пушков ответил на заявление Столтенберга о Крыме

Ранее Столтенберг назвал возвращение полуострова результатом усиления противостояния между великими державами.

" (Столтенберг — прим. ред.) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал Пушков в Twitter. Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 6, 2019

Крым вернулся в состав России в соответствии с референдумом, которые проводился в марте 2014 года после переворота на Украине. За воссоединения с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Москве неоднократно отмечали, что референдум проводился в соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".