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Пушков ответил на заявление Столтенберга о Крыме 

РИА Новости 34 минуты назад
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Ранее Столтенберг назвал возвращение полуострова результатом усиления противостояния между великими державами.
" (Столтенберг — прим. ред.) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал Пушков в Twitter.
Крым вернулся в состав России в соответствии с референдумом, которые проводился в марте 2014 года после переворота на Украине. За воссоединения с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Москве неоднократно отмечали, что референдум проводился в соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии14
Политика , Йенс Столтенберг , Алексей Пушков , НАТО , Республика Крым
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