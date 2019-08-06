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Жириновский снова предлагает запретить коллекторов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛДПР отказали в принятии закона по коллекторам — вот по всей стране и продолжаются издевательства, принятый закон малоэффективен, заявил в понедельник Владимир Жириновский комментируя проект федерального закона N 684667-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России".
"Ну наконец мы вот ввели ограничение, но а сколько загубленных душ и жизней? Почему мы всегда принимаем законы, которые потом нужно обязательно дополнять, и именно в интересах физической безопасности наших граждан?
А ведь мы, фракция ЛДПР, давно предлагали вообще исключить жилую площадь одинокого человека из любых договоров, она вообще не подлежит… и все нотариусы должны об этом знать, и органы опеки — пусть пожилой человек живёт в этой квартире и никто никогда к нему в дверь не постучит", — подчеркнул лидер ЛДПР.
"Ну и всё-таки нужно рекомендовать гражданам не брать кредиты. В советское время был нормальный процесс, процедура — касса взаимопомощи: в каждом трудовом коллективе сами граждане собирали определённую сумму, давали своему местному заёмщику, и в течение года каждый мог эту ссуду получить. Вот даже фильм есть, "Зигзаг удачи" — там такая ссудная касса показана", — подчеркнул Жириновский.
"Вообще необходимо дать людям возможность в другом месте занимать — это вполне можно организовать, — чтобы не было трагедий, как с пострадавшими от действий коллекторов, как с обманутыми дольщиками и так далее, то есть надо защитить наших граждан", — резюмировал лидер ЛДПР.
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Комментарии1
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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