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Волкер в третий раз попросил о встрече с Сурковым 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Как сообщил Чеснаков, это уже третья попытка Волкера встретиться с Сурковым.
"На этот раз он просит о встрече в конце августа в Москве. — Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", — заявил Чеснаков.
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Политика , Украина , Алексей Чеснаков , Владислав Сурков , Курт Волкер , Госдеп США , ЦПКР , ИТАР-ТАСС
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