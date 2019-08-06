Волкер в третий раз попросил о встрече с Сурковым 

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Как сообщил Чеснаков, это уже третья попытка Волкера встретиться с Сурковым.
"На этот раз он просит о встрече в конце августа в Москве. — Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", — заявил Чеснаков.